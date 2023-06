Nuovo Stadio Milan, accelerata per San Donato: le ultime news

Il Milan sottoscrive un primo accordo formale con Sportlifecity per il progetto del nuovo Stadio in zona San Donato

Come riporta l'edizione odierna de Il Cittadino, il Diavolo infatti avrebbe raggiunto un importante primo accordo formale con la società Sportlifecity per la cessione del pacchetto di permessi urbanistici del luogo ritenuto come il prescelto per costruire la nuova dimora rossonera.