Nuovo Stadio Milan, non è previsto un maxi-parcheggio da 15mila posti

Come noto il Milan ha deciso di realizzare il suo nuovo stadio - in solitaria - a San Donato Milanese , nell'area San Francesco . Nelle ultime ore era trapelata l'indiscrezione che voleva, all'interno del progetto presentato dal club rossonero per la costruzione del suo impianto, la presenza di un maxi-parcheggio da 15mila posti auto nel Parco Sud .

Nuovo Stadio Milan, nessun maxi-parcheggio nel Parco Sud

Indiscrezione totalmente smentita dal Milan. 'Il Cittadino' oggi in edicola ha riportato la nota. "In merito ad alcune notizie sulla dimensione dei parcheggi previsti nell’ipotesi progettuale per il nuovo stadio di San Donato pari a circa 15mila posti auto all’interno del Parco Sud, AC Milan precisa che l’informazione non è assolutamente corretta. Il vero numero di parcheggi a servizio del parco e dell’abbazia di Chiaravalle (e solo usati dallo stadio nelle poche ore in cui ci saranno eventi) potrà essere solo di circa 750 posti auto".