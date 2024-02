L’idea di Cardinale: nuovo stadio per Milan e Inter a San Donato

Il proprietario del Milan avrebbe chiesto a quello dell'Inter di unirsi al Diavolo a San Donato Milanese, città in cui il club rossonero ha appena acquistato i terreni dell'area San Francesco, per circa 15 milioni di euro, da un fondo riconducibile a Goldman Sachs, ex 'datore di lavoro' di Cardinale.

Restyling San Siro? Difficile, ma ... : l'opinione di Scaroni — Zhang, però, non avrebbe mostrato particolare interesse per San Donato, dove - a suo dire - ci sarebbero molti ostacoli ed avrebbe chiesto al rossonero di puntare su Rozzano, dove l'Inter ha mossi primi passi. Intanto, negli ultimi giorni ha anche ripreso forza la possibilità di un restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro con l’ingresso di WeBuild.

Il Presidente rossonero Paolo Scaroni, però, ieri è parso dubbioso: «Non mi rassicura molto la lettera di WeBuild, è piena di se e ma. Vorrei essere garantito in modo formale con una fideiussione che mi indennizza dell’incasso se non posso giocare una partita in casa. Noi andiamo dritti su San Donato. I contatti tra proprietari continuano, ma su questo non abbiamo niente da segnalare». LEGGI ANCHE: Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo >>>

