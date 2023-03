Nuovo stadio Milan, la volontà di Cardinale e le verità di Sala

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 3 marzo 2023. Ampia eco per le volontà di Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del club rossonero, sul nuovo stadio ma anche per le parole di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, che ha raccontato le sue verità. Tra una news di calciomercato e l'altra, poi, non va dimenticato che domani si gioca! Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.