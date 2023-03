Quotidiani sportivi, le prime pagine: Calhanoglu e tanta Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 3 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 3 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter di Simone Inzaghi. È orgoglioso che il club voglia rinnovargli il contratto, consapevole che la Milano rossonera lo odia, ma lui sogna un derby in Champions League. Non solo: si ritiene, nel suo ruolo, tra i migliori cinque in tutta Europa. Spazio, poi, alle parole di Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del Milan, che ha ribadito l'intenzione del club di Via Aldo Rossi di fare il nuovo stadio da solo e nella città di Milano. Mentre stasera, nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A tra Napoli e Lazio, si affrontano due tecnici 'visionari' come Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, domenica è in programma uno Juventus-Roma al veleno. José Mourinho, allenatore giallorosso, proverà a farsi annullare la squalifica di due giornate per l'espulsione di domenica scorsa a Cremona. L'ex bianconero Paulo Dybala, invece, pronto a fare causa alla 'Vecchia Signora' che gli deve ancora 3 milioni di euro di stipendi arretrati.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 3 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre mostrando le 100 pagine del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del CONI contro la penalizzazione di 15 punti in classifica nel campionato in corso. Per il quotidiano romano ci sono almeno 9 motivi per cancellare la precedente sentenza. Stasera, alle ore 20:45, anticipo della 25^ giornata di Serie A, allo stadio 'Diego Armando Maradona' tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri. Il primo ha confessato come restasse estasiato, davanti alla tv, nel vedere il calcio proposto in campo dal secondo. Oggi, intanto, José Mourinho, allenatore della Roma, sarà in Procura Federale per cercare di farsi annullare la squalifica di due giornate ed esserci, dunque, domenica sera in panchina all'Allianz Stadium per l'importante sfida contro la Juventus. Intervista esclusiva, poi, con Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha incensato le lodi dell'allenatore della squadra rossoblu, Thiago Motta.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 3 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'appello dei tanti tifosi della Juventus presenti ieri all'allenamento a porte aperte nel centro sportivo bianconero. Hanno chiesto a Dušan Vlahović di segnare gol decisivi, domenica sera all'Allianz Stadium, per battere la Roma dell'odiato rivale José Mourinho. Ieri, intanto, la Juventus Next Gen ha perso in casa contro il Vicenza (1-2) la finale di andata di Coppa Italia di Serie C. Il Torino ha prolungato fino al 30 giugno 2026 il contratto del giovane centrocampista lituano Gvidas Gineitis, classe 2004, ma al tecnico Ivan Jurić questo non può bastare. I granata, per assicurarsi un bel futuro, devono iniziare a blindare i big. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha spiegato come il calcio, con regole e formule attuali, sia in sostanza uno sport morto. Chiosa con quanto accade all'estero. Nell'andata delle semifinali della Copa del Rey, in Spagna, il 'Clásico' Real Madrid-Barcellona è terminato 0-1 (autorete di Éder Militão), ma nel frattempo si indaga anche sulla presunta corruzione del Barça agli arbitri iberici.

