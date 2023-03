Milan, frenata sul nuovo stadio? Calciomercato, quante idee per l’attacco

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 11 marzo 2023. Sembrano non arrivare, infatti, novità rassicuranti per quanto concerne la realizzazione del nuovo stadio a La Maura mentre il Diavolo di Stefano Pioli si avvicina alla partita contro la Salernitana di lunedì sera. Nel mezzo, tanti 'rumors' di calciomercato ai quali cercheremo di dare ordine. Ecco, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.