Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, altro crollo esterno

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 11 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 11 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ennesima sconfitta esterna dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri perdono, 2-1, in casa dello Spezia: a segno Daniel Maldini e M'Bala Nzola. La società è stufa dell'allenatore: contro il Porto, in Champions League, si gioca la panchina. Si parla, poi, di Napoli-Atalanta, match in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio 'Diego Armando Maradona', e dello scontro tra Victor Osimhen e Ademola Lookman. Confermate le due giornate di squalifica a José Mourinho, allenatore della Roma: la reazione del portoghese, con tanto di manette, affidata ai social. Mentre le big italiane vanno in pressing su Antonio Conte, che non rimarrà al Tottenham nella prossima stagione, la 'rosea' analizza anche le possibili mosse del Milan sul mercato. Piacciono João Pedro, brasiliano del Watford e Mateo Retegui, argentino del Club Atlético Tigre.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 11 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della nuova sconfitta esterna rimediata dall'Inter di Simone Inzaghi. L'attaccante argentino Lautaro Martínez sbaglia un calcio di rigore, poi lo Spezia vince 2-1. Martedì c'è il Porto in Champions League e, a quanto pare, l'allenatore si giocherà tutto in questa partita. In alto, sotto la testata, l'ira di José Mourinho, allenatore della Roma, dopo la conferma delle due giornate di squalifica: sui social ha riproposto il gesto delle manette fatto già anni fa in campo. Salterà la sfida contro il Sassuolo e il derby contro la Lazio. Oggi, alle ore 18:00, si disputerà Napoli-Atalanta e Gian Piero Gasperini, tecnico della 'Dea', in conferenza stampa ha lanciato frecciate contro qualche big del nostro calcio. Sospiro di sollievo, infine, in casa Juventus: l'attaccante Federico Chiesa salterà soltanto la partita contro la Sampdoria.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 11 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa per il rinnovo del contratto di Ángel Di María con la Juventus. Il 'Fideo', tecnicamente, sarebbe libero dal prossimo 1° luglio, ma la 'Vecchia Signora' vorrebbe confermarlo per un'ulteriore stagione. L'argentino vuole rimanere e, a quanto pare, l'ingaggio non sarebbe un problema. Vittoria, intanto, del Torino contro la Juve nel derby del campionato Primavera 1: successo 1-3 dei granata sul terreno di Vinovo. Spazio, poi, alla reazione di José Mourinho, allenatore della Roma, dopo la conferma delle due giornate di squalifica: riesumato da un lontano passato nerazzurro il gesto delle manette. L'Inter di Simone Inzaghi non se la passa meglio: sconfitta, 2-1, sul campo dello Spezia. A segno per i liguri Daniel Maldini e M'Bala Nzola, ennesimo k.o. esterno per i milanesi. Per concludere, conferma sulla convocazione dell'argentino Mateo Retegui nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

