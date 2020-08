Nuovo Stadio di Milano, sarà Populous o Sportium? Ecco quando si decide

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il prossimo passo nella marcia di avvicinamento verso la costruzione del nuovo stadio di Milano sarà la proclamazione del progetto vincitore tra i due rimasti in gara.

Per la realizzazione della nuova casa di Milan e Inter, come si ricorderà, sono in lizza, infatti, il progetto della ‘Cattedrale‘, proposto dallo studio Populous ed il progetto dei ‘Due Anelli‘ dello studio Sportium. La decisione tra i due dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo mese di settembre.

