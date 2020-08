Scaroni: “Nuovo stadio unico modo per tornare a sfidare i top club”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non solo Ivan Gazidis. Anche il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del nuovo stadio di Milano in esclusiva al Daily Mail.

Sulla decisione di costruire un nuovo stadio: “Penso che un nuovo stadio sia l’unico modo con cui la nostra società può tornare a sfidare ancora una volta i top club a livello europeo, squadre del calibro di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Questi club guadagnano oltre 100 milioni di euro di entrate dal loro stadio. Come puoi competere in un mondo in cui abbiamo il fair play finanziario se non hai la stessa fonte di entrate? Se avessimo avuto 70 milioni di euro in più dei 34 milioni di euro di entrate da stadio a stagione, moltiplicati per i cinque anni da quando sono al Milan, si otterrebbero 350 milioni di euro di ricavi aggiuntivi – spiega Scaroni – . Non so cosa avrebbero potuto fare i proprietari con questi soldi, ma questo è il carburante di cui hai bisogno per migliorare la squadra”.

Sui pregi e i difetti del vecchio San Siro: “Dal mio punto di vista, quello che mi piace di San Siro è che hai una buona visuale del campo, ma tutto il resto è piuttosto negativo e antiquato. Se la regina viene a vedere il Milan, avremmo solo una stanza adatta a lei”.