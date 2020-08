Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Aurier ad un passo dai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web spagnolo ‘todofichajes.com‘, Serge Aurier, terzino destro ivoriano del Tottenham Hotspur di José Mourinho, è sempre più vicino al vestire la maglia del Milan nella stagione 2020-2021.

Milan e ‘Spurs‘ sarebbero ad un passo dall’accordo per il trasferimento di Aurier, ex PSG, alla corte di Stefano Pioli in cambio di 15 milioni di euro, a fronte dei 20 inizialmente chiesti dal Tottenham per la cessione del suo calciatore. Sotto contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2022, Aurier, nell’ultima stagione, è stato titolare nella fila della compagine londinese.

La firma, secondo il portale iberico, dovrebbe dipendere soltanto da alcuni dettagli e, dunque, l’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare a breve giro di posta. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>