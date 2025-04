Nuovo allenatore Milan, corsa a tre per la panchina. Poi c’è un sogno

Il suo Olympique Marsiglia, nella Ligue 1 francese, ha viaggiato forte, frenando, però, nell'ultimo mese. Ad ogni modo, il lavoro di De Zerbi in Costa Azzurra è ottimo e, come priorità, ora, l'allenatore bresciano, classe 1979, ha quello di riprendersi il secondo posto in classifica in campionato (è a -1 dal Monaco) e centrare la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League.

Occhio a Conte e Allegri. La suggestione Guardiola — Con quest'impresa, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, RDZ lascerebbe Marsiglia sapendo di aver centrato l'obiettivo e direbbe di sì al Milan, club in cui è cresciuto da calciatore. La corsa per il ruolo di nuovo allenatore del Milan, però, è assolutamente aperta. Non sono da scartare le candidature di Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Conte, sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027, parlerà a fine stagione con il Presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, per chiarire il proprio futuro. Milan (e Juventus) alla finestra. Allegri, invece, libero da vincoli, ha già allenato il Diavolo per tre stagioni e mezzo dal 2010 al 2014 e vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in rossonero.

Infine, occhio a Pep Guardiola. È una suggestione, un sogno, ma per Paratici nel 2018 lo era anche portare Cristiano Ronaldo alla Juventus.