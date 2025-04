Milan, attesa Paratici. Contratto pronto, ma c’è un ostacolo da superare

Il nodo che, però, per la 'rosea', non si riesce ancora a sciogliere riguarda i limiti imposti dalla squalifica di Paratici. Fino al 20 luglio avrebbe operatività ridotta. Il Milan potrebbe aspettarlo e, nel frattempo, agire come ha sempre fatto: con il gruppo di lavoro, per poi passare dall'AD Furlani per le scelte finali e per le firme.

A Sartori verrebbe chiesto di lasciare Bologna con Italiano — Oppure, anche se si intravede il traguardo nel matrimonio tra Paratici e il Milan, fare dietrofront e andare in altre direzioni. Che condurrebbero a Igli Tare, Tony D'Amico, Giovanni Manna e Giovanni Sartori. Per il quale è stata presa in considerazione l'idea di chiedergli di lasciare Bologna per la Milano rossonera in coppia con l'allenatore Vincenzo Italiano.

Con l'ingresso di Paratici nel management del Milan, la catena di comando diventerebbe più 'ristretta', con DS e CEO ad operare sul mercato e Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, semplice consulente esterno. Altrimenti, senza Paratici e con un altro DS, la situazione potrebbe variare. Legali a lavoro per sciogliere il nodo squalifica, non resta che aspettare e vedere se e come risolveranno il problema. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moncada punta forte sul bomber del futuro >>>