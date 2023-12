Newcastle-Milan, le speranze passano da Leao e BVB | Champions League News

La speranza di Pioli per Newcastle-Milan si chiama Rafael Leao. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dopo che il portoghese si è allenato interamente in gruppo anche ieri, ci sono buone sensazioni che possa partire titolare domani sera in Inghilterra. Così fosse, Christian Pulisic tornerebbe a giocare sulla destra: entrambi affiancheranno, in attacco, Olivier Giroud.

Difesa con Theo centrale e Bartesaghi in panchina — Il Milan, per Newcastle, spera di poter convocare anche Simon Kjaer e Noah Okafor. Per il primo ci sono pochissime speranze; per il secondo sarà decisivo l'allenamento di oggi. Altrimenti, tornerà disponibile per domenica pomeriggio a 'San Siro' contro il Monza in campionato.

Proseguirà l'emergenza difesa: al centro del reparto difensivo giocherà ancora una volta Theo Hernández con Fikayo Tomori. Sulle fasce Calabria e Alessandro Florenzi. Indisponibile, poiché non è in lista UEFA, il giovane Jan-Carlo Simic. In panchina andrà il giovanissimo Davide Bartesaghi. A centrocampo invece mancherà Ismaël Bennacer, non convocabile, dunque Pioli si affiderà ancora a Tijjani Reijnders, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. LEGGI ANCHE: Panchina Milan, i 3 nomi che ha in mente Ibrahimovic per il post-Pioli >>>

