Passerini. “Milan vivo. Qualificazione buttata. Sulla panchina di Pioli…”

Passerini: "Pioli sospiro di sollievo"

"E alla fine tira un sospiro di sollievo anche Pioli: non c’erano ultimatum, un’uscita dall’Europa non gli sarebbe costata il posto, anche perché in giro non c’è grande scelta, ma pure lui aveva bisogno di una notte così. Oggi intanto a Milanello sbarca Ibrahimovic per il suo atto terzo: vedremo come e quanto potrà incidere, ma una mano la darà". LEGGI ANCHE: La bomba. “Conte al posto di Pioli”. La rivelazione sulla panchina del Milan