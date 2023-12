La bomba: “Conte al posto di Pioli”. La rivelazione sulla panchina del Milan

1 di 5 MILAN, LA SITUAZIONE IN PANCHINA

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) rischia la panchina per Antonio Conte? | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Ieri, mercoledì 13 dicembre, è stato il giorno di Newcastle-Milan. I rossoneri, dopo un pessimo primo tempo, sono riusciti a rimontare e a vincere per 1-2. Non basta per la Champions: i rossoneri si devono accontentare dell'Europa League. Ma quale futuro attende la panchina di Pioli? Tra Conte e Ibrahimovic, ecco le prospettive future dei rossoneri.