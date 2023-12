Milan mai così male negli avvii con Pioli: a Newcastle proverà il miracolo

Se guardiamo ai gol, questo si conferma. La differenza reti è passata da +18 (2020-2021) a +15 (2021-2022), poi a +14 (2022-2023) e ora a +8 (2023-2024) . "Sì, è l’inizio peggiore da quando Pioli allena il Milan e a Bergamo si è avuta netta l’impressione che diversi giocatori siano in confusione, disorientati dalle assenze, dai ritmi alti, dai piani partita che cambiano ogni tre giorni", il commento della 'rosea'. "Il Milan, che ha vinto uno Scudetto anche grazie agli adattamenti tattici, oggi più cambia, più sembra in difficoltà".

Serve una serata 'da Milan'. Il rientro di Leão aiuterà

Il Newcastle, avversario del Milan di Pioli mercoledì sera al 'St. James's Park', ha perso - male - due trasferte consecutive in Premier League, prima 0-3 in casa dell'Everton poi 1-4 contro il Tottenham. Ha perso il portiere titolare per infortunio. Se il Milan facesse il Milan, quindi, nulla di cui avere paura. Sempre ammesso che il Milan trovi un'altra delle sue serate europee e un Rafael Leão - al rientro dopo un mese - in condizione almeno discreta.