Masini: “Milan, Pulisic e Chukwueze come Crespo. Resta il rammarico”

Il Milan batte il Newcastle , ma non basta. I rossoneri vincono per 2-1 in rimonta, ma la qualificazione in Champions sfugge via. Ne ha parlato anche Federico Masini , giornalista, sulle pagine di 'Tuttosport'.

Masini: "Milan, Pulisic e Chukwueze come Crespo"

"Il Milan aveva solo un risultato per tornare in Italia senza troppo rimpianti - per questi ultimi 90 minuti, non per il girone di Champions -, vincere in casa del Newcastle e così ha fatto. Secondo successo in 23 partite complessive in Inghilterra nella sua storia: Pulisic e Chukwueze come Crespo il 23 febbraio 2005, quando il Milan espugnò Old Trafford contro il Manchester United. Questa volta lo stadio ammutolito è stato un rumorosissimo St. James’ Park, con i tifosi di casa che sono passati dalla speranza di approdare agli ottavi di Champions a essere eliminati da tutto. Il Milan, infatti, grazie al successo per 2-1 maturato nella ripresa resta nelle coppe, seppure nella più modesta Europa League perché da Dortmund non è arrivato l’incastro perfetto, ovvero la vittoria del Borussia sul Psg: in Germania è finita 1-1, con le due avversarie qualificate. Il Milan, dunque, ha fatto il suo, seppur con ritardo e sicuramente resta il rammarico per i primi due pareggi a inizio girone...". LEGGI ANCHE: Milan, l'Europa League conta! Tra i ricavi e la gloria, bisogna provarci