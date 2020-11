Napoli-Milan: si ferma Leao. Salterà anche il Lille | Serie A News

Verso Napoli-Milan: rossoneri costretti a rinunciare a Leao

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao, classe 1999, non sarà a disposizione per Napoli-Milan di domenica sera allo stadio ‘San Paolo‘. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina. Leao, infatti, si è infortunato nei minuti finali di Portogallo-Irlanda, gara di qualificazione ai Campionati Europei Under 21.

L’attaccante rossonero, entrato al 46′ ed uscito all’83’, si è procurato, infatti, una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Tra una decina di giorni è previsto un nuovo controllo. Certamente, però, Leao salterà Napoli-Milan ed anche Lille-Milan di Europa League, in programma giovedì prossimo.

Peccato per il numero 17 rossonero, che non tornerà a giocare nello stadio che lo aveva visto protagonista, con la maglia proprio del Lille, nella stagione 2018-2019. In occasione di Napoli-Milan di campionato, ha ricordato il ‘CorSport‘, Leao non sarebbe partito dall’inizio. Avrebbe, infatti, giocato dal 1′ il croato Ante Rebic.

Con il suo infortunio, però, viene a mancare un cambio in più in attacco per i rossoneri. Un’opportunità che avrebbe fatto sicuramente comodo. CALCIOMERCATO MILAN, ECCO L’OFFERTA PER IL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>