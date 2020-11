CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 20 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘. Sarà la sfida tra Gennaro Gattuso e Zlatan Ibrahimović, vecchi amici ed ex compagni di squadra. Una gara che vale il primato in classifica. Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, intanto prepara la scalata alla vetta di Serie A nelle quattro possibili tappe. Festeggia Ciro Immobile della Lazio: è negativo, può tornare ad allenarsi ed a giocare.

Quindi, nel riquadro verticale si parla del sì della Lega Serie A e dei club italiani all’ingresso dei fondi di investimento nel nostro calcio. In basso, invece, la promessa di Romelu Lukaku a Christian Eriksen: “Ti aiuto io”. Il danese è ancora in difficoltà nell’Inter. Rinnovo di Pep Guardiola con il Manchester City fino al 2023.

