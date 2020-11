Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte. Secondo esperti ed addetti ai lavori, lo Scudetto a fine stagione sarà nerazzurro. In alto, sotto la testata, l’Italia di Roberto Mancini che fa scattare l’operazione Mondiali 2022: a dicembre il sorteggio. Nel riquadro verticale, si parla dell’ingresso dei fondi di investimento nel calcio italiano: la Lega Serie A dice sì, i club sono tutti d’accordo. In basso, infine, si parla di Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘. Stefano Pioli allena i suoi tramite drone. I rossoneri perdono Rafael Leão: lesione al bicipite femorale.

