Napoli-Milan, Lobotka e Leao chiavi della gara | Champions League News

Stanislav Lobotka e Rafael Leao possibili chiavi tattiche di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di Champions League. Vediamo perché nel pezzo

Stanislav Lobotka e Rafael Leao due delle possibili chiavi tattiche di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola in un'analisi più dettagliata sul momento delle due squadre.

Il Napoli di Luciano Spalletti arriverà alla sfida senza Kim Min-Jae, squalificato. Un'assenza importante anche se la prova generale di Juan Jesus, in campionato contro l'Hellas Verona, è andata bene. Certo, agli azzurri mancherà l'intesa tra il sudcoreano ed Amir Rrahmani nel cuore della retroguardia.

Napoli-Milan: Lobotka contro Leao, certo, ma anche tanto altro ... — In Napoli-Milan ci sarà Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, schierato titolare da Spalletti in 39 partite su 40. Sarà attaccato, sul fronte rossonero, da Theo Hernández, che Stefano Pioli riproporrà nella sua difesa - titolare, stavolta - a quattro con Davide Calabria, Simon Kjær e Fikayo Tomori. Tutti a coprire le spalle a Mike Maignan, uno dei fattori della gara di andata.

Altro problema per Spalletti in vista della gara di Champions è la squalifica di André-Frank Zambo Anguissa. Con lui, la mediana del Napoli, per il 'CorSport', è la più forte ed omogenea in Serie A. Questo grazie all'intelligenza tattica di Lobotka, alla qualità tecnica ed alla sensibilità tattica di Piotr Zieliński, alla forza fisica ed al dinamismo dell'ex Fulham.

Potrebbe giocare Tanguy Ndombele al suo posto. Ma il Napoli, lì, potrebbe perdere qualcosa. Pioli, invece, ha Sandro Tonali che gli garantisce l'inserimento, Rade Krunić il ragionamento ed Ismaël Bennacer è il tattico del centrocampo rossonero. In campionato ed all'andata, a 'San Siro', si incollò a Lobotka, limitandone la pericolosità. Lo farà anche domani?

Se Leao è in serata, non ce n'è per nessuno — Victor Osimhen, in Napoli-Milan di domani sera, ci sarà e con lui il Napoli è un'altra cosa. Serviranno, agli azzurri, le reti del nigeriano, oltre che gli spunti di Khvicha Kvaratskhelia da sinistra. A proposito di esterni sinistri fenomenali. Pioli, in vista di Napoli-Milan, non può che affidarsi - davanti - alla sua arma tattica migliore: Leao.

Se il portoghese ha la luna storta l'attacco del Milan perde peso, incisività e pericolosità. Se, al contrario, trova il meglio di sé stesso allora non sarà facile per nessuno, in casa azzurra, limitarne la potenza di fuoco.