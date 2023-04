Napoli-Milan, molto passa dalle mani di Maignan | Champions League News

Mike Maignan, portiere rossonero, può essere protagonista di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, alla vigilia di Napoli-Milan, ha parlato di Mike Maignan, portiere rossonero. È grazie a lui, infatti, o, più nello specifico, alla sua parata sulla conclusione di Giovanni Di Lorenzo nella partita di andata, se il Diavolo potrà andarsi a giocare il ritorno dei quarti di finale di Champions League al 'Maradona' con il minimo vantaggio.

Domani sera, per il quotidiano romano, Maignan può diventare protagonista anche in Napoli-Milan. Sarà sicuramente uno dei personaggi più attesi, visto anche il ritorno - nella fila dei campani - del bomber Victor Osimhen, autore di 25 reti in 30 partite tra Serie A e Champions. Spetterà a 'Magic Mike' disinnescarlo come sa.

Napoli-Milan, Maignan contro l'amico Osimhen — Sia Osimhen sia Maignan hanno giocato nel Lille: si conoscono, hanno fatto parte della stessa squadra per una stagione. Il nigeriano è arrivato al Napoli nel 2020, il francese al Milan nel 2021. In Francia, i due, spesso si sfidavano negli allenamenti. Un fattore, ha evidenziato il quotidiano romano, che potrebbe rivelarsi determinante anche nel caso in cui il match andasse ai calci di rigore.

Maignan è leader del Milan, in campo e nello spogliatoio. Da quando è rientrato, dopo il lungo infortunio, ha già avuto modo di essere decisivo con interventi prodigiosi tanto in Italia quanto in Europa. Ciò che colpisce di lui, però, è la sicurezza nella gestione della palla. Con i piedi sembra essere a suo agio come un centrocampista.

Fenomenale tra i pali, ottimo anche con i piedi — In 18 partite stagionali, Maignan ha giocato 730 palloni con i piedi, la media di 41 palloni per partita. Più di tanti giocatori di movimento del Milan. La percentuale di passaggi riusciti, oltretutto, è del 78,6%! Nelle stesse 18 gare ha incassato 17 gol, ha compiuto 43 parate (la media del 70,69% di parate sulla totalità dei tiri che subisce in porta).

Al Milan Maignan è mancato molto ed a Napoli, in uno stadio che si preannuncia una bolgia, servirà anche e soprattutto il suo contributo per passare il turno e per accedere alle semifinali di Champions League. Milan, fari puntati sull'erede di Giroud >>>