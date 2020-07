Napoli-Milan, la moviola: bene La Penna, ma su Theo Hernandez era rosso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, analizza gli episodi dubbi successi in Napoli-Milan. Una prestazione da 7 in pagella per l’arbitro La Penna, che decide giustamente sul rigore procurato da Giacomo Bonaventura e sul doppio giallo di Alexis Saelemaekers. Nella prima occasione, pesa il contatto tra il numero 5 e Maksimovic, nella seconda i falli del belga sono netti.

Una svista importante però per il direttore di gara quella su Theo Hernandez. Il terzino entra a gamba tesa su Arkadiusz Milik. Un intervento che mette a repentaglio l’incolumità del polacco, un’entrata da rosso diretto.

