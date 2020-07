ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 13 luglio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il pareggio tra Napoli e Milan andato in scena ieri sera al San Paolo. Un 2-2 pirotecnico che fa guadagnare punti importanti alla Roma in chiave Europa League.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA