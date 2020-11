Napoli-Milan: Kessié, prove da rigorista | Serie A News

Verso Napoli-Milan: Kessié nuovo rigorista rossonero?

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano del Diavolo, potrebbe essere il nuovo rigorista designato della formazione rossonera. Questo già a partire, presumibilmente, da Napoli-Milan della prossima domenica. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Finora, al Milan, i rigori li ha battuti, logicamente, Zlatan Ibrahimović. L’attaccante svedese, fin qui, ne ha battuti ben 8 nel 2020. Di questi, 4 sono andati a segno, contro Lazio, Juventus, Bologna e Roma. Altri 4, però, contro Cagliari, Inter, Sparta Praga e Hellas Verona, non sono andati a buon fine. Da qui la scelta di Ibra di lasciare i penalty ad un altro specialista.

Kessié, appunto. Il quale ne sbaglia davvero pochi. Quando non c’era Ibrahimović, in fin dei conti, i rigori al Milan li tirava sempre il ‘Presidente‘. Il numero 79, in questa stagione, è già andato a segno dagli undici metri in occasione di Crotone-Milan 0-2 allo stadio ‘Ezio Scida‘. Ma Kessié era il rigorista principe anche con Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo, prima che con Stefano Pioli.

A partire da Napoli-Milan, dunque, Kessié potrebbe ripresentarsi con convinzione dal dischetto. A maggior ragione adesso che si è ‘scaldato’ con la sua Nazionale, la Costa d’Avorio, timbrando il cartellino su calcio di rigore sia contro il Madagascar per le qualificazioni alla Coppa d’Africa sia contro in Belgio, in amichevole. Un cecchino implacabile che, con la maglia rossonera, fin qui ne ha sbagliato soltanto uno.

18 marzo 2018, Milan-Chievo 3-2, gara vinta dai rossoneri nel finale con André Silva. In quella circostanza, Kessié fu ipnotizzato da un portiere specialista nel parare i calci di rigore, Stefano Sorrentino. In Napoli-Milan, dunque, Kessié avrà la grande chance, in caso di concessione di un tiro dagli undici metri, di risollevare la sua media realizzativa, finora del 94%.