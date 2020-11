TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 18 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 18 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di David Alaba. Il difensore del Bayern Monaco andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 ed è richiesto da mezza Europa. C’è anche la Juventus: lui vuole 15 milioni di euro l’anno. In alto, sotto la testata, si parla anche di Roberto Mancini. Il C.T. della Nazionale è richiesto da Manchester United e PSG: resterà alla guida degli azzurri?

In casa Inter, la notizia della positività al coronavirus di Aleksandr Kolarov. Al Milan, invece, positivi Stefano Pioli ed il suo vice Giacomo Murelli: in panchina andrà Daniele Bonera per guidare i rossoneri. Spazio anche al Torino: Antonino Asta, ex granata, vorrebbe la conferma del ‘Gallo‘ Andrea Belotti a vita.

