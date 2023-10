Napoli-Milan, fuori Thiaw: al suo posto ci sarà Kalulu al ‘Maradona’

Pierre Kalulu giocherà da difensore centrale in Napoli-Milan, domani sera al 'Maradona'. Davide Calabria rientrerà in difesa, sulla destra

Napoli-Milan, spazio a Kalulu nel cuore della difesa

Kalulu è stato titolare, a Parigi, in occasione di PSG-Milan di Champions League, per la prima volta in stagione. Ma ha giocato a destra. Domani sera in Napoli-Milan il classe 2000, ex Olympique Lione, agirà invece da centrale al fianco di Fikayo Tomori, con il rientrante Davide Calabria nel ruolo di terzino su quella fascia.