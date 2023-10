Napoli-Milan, Giroud tenterà di scongiurare un desolante record

Napoli-Milan, l'inquietante statistica su Giroud

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Giroud, ormai, non segni da 8 partite consecutive tra campionato e Champions League. A Cagliari, infatti, non ha giocato. Si tratta, ad ogni modo, del suo digiuno più lungo da quando veste la maglia del Milan. L'ultima rete l'ha segnata, su calcio di rigore (come 3 dei suoi 4 gol totali in stagione, n.d.r.), in occasione di Roma-Milan 1-2 dello scorso venerdì 1° settembre.