Napoli-Milan, Giroud cerca il gol in uno stadio dove ama esultare

Napoli-Milan, spazio a Giroud nel cuore dell'attacco

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Pioli spera che Giroud possa finalmente sbloccarsi in Napoli-Milan. Se Leão, infatti, non va in gol da Milan-Verona 1-0 del 23 settembre scorso, il bomber francese, classe 1986, non segna da ben 8 partite di fila tra campionato e Champions League.