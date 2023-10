Napoli-Milan, Garcia contro Pioli: chi tra i due risale la corrente?

Pioli, invece, ha perso prima in campionato contro la Juventus, in casa (0-1) e, successivamente, è naufragato anche a Parigi, nel confronto di Champions contro il PSG (0-3). Non un gran modo di festeggiare le 200 presenze sulla panchina rossonera. Per tutti e due, dunque, Napoli-Milan sarà la chance del riscatto: dovesse vincere il primo, tornerebbe in corsa per lo Scudetto e rimarrebbe sicuramente sotto il Vesuvio.

Pioli in casa degli azzurri ha vinto spesso e volentieri: i dati — Con una vittoria del secondo - il quale, ad ogni modo, gode della fiducia del club, per il Napoli le cose si complicherebbero mentre il Milan tornerebbe a guardare un po' di luce. Oltre che a vincere il primo big match stagionale. Il 'Maradona', tra l'altro, porta bene a Pioli.

Il 'CorSport' ha ricordato come ci abbia vinto con il Chievo (nel 2011), con il Bologna (due volte in tre giorni, tra campionato e Coppa Italia), con la Lazio (due volte in un mese e mezzo, in semifinale di Coppa Italia e in una specie di spareggio per la Champions), con il Milan tre volte (dal 2020 al 2022). Mercato Milan, quattro nomi per il bomber a giugno >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.