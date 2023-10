Pioli premiato per le 200 con il Milan. Furlani: “A maggio però vinciamo”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri pomeriggio, prima dell'allenamento dei rossoneri a Milanello, l'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani, abbia premiato il tecnico Stefano Pioli con una targa. Motivo? Le 200 presenze ufficiali di Pioli sulla panchina del Milan, arrivate (purtroppo) in occasione della sconfitta esterna in Champions League contro il PSG.