Napoli-Milan, Condò: “Siamo in piena restaurazione”

"Siamo in piena restaurazione. Portate a spasso la scorsa stagione da un Napoli irripetibile, le tre grandi del Nord viaggiano in fila indiana verso una lotta per lo scudetto che pare riservata. L'arte preziosa della perseveranza disegna così la testa della classifica. La perseveranza è la dote che viene riconosciuta a chi supplisce con fatica, tigna e determinazione alla carenza di creatività: senza talenti in grado di saltare l'uomo con continuità, l'Inter con la Roma e la Juve col Verona hanno martellato l'incudine fino a spezzarla".