Napoli-Milan 2-2, Theo Hernandez ‘double face’: sesto gol, male in difesa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, ha analizzato la partita di Theo Hernandez di ieri sera. Un match che ha visto il suo sesto gol in campionato, un’enormità se si considera il ruolo da lui ricoperto. Il terzino ha finalizzato una bella azione corale de Milan, partita da una verticalizzazione di Ismael Bennacer che ha pescato in area Ante Rebic, bravissimo a confezionare un assist al bacio per il suo compagno di squadra.

Altro passo in avanti per Theo Hernandez, arrivato lo scorso anno per 20 milioni di euro dal Real Madrid, che ha superato Serginho e Kaladze (5 gol) nella speciale classifica dei difensori goleador in Serie A. Adesso c’è un altro obiettivo da raggiungere: Aldo Maldera che, nella stagione della stella 1978/1979, ha messo a segno ben 9 gol. Un traguardo di certo complicato, ma chissà che Theo non voglia continuare a stupire.

C’è però l’altra faccia della medaglia: una fase difensiva da migliorare al più presto. E’ questo il neo più evidente della sua prestazione di ieri sera al San Paolo contro il Napoli. Il numero 19 è stato spesso messo in mezzo dalle aperture laterali degli azzurri e una sua lettura sbagliata ha propiziato il secondo gol del Napoli (in collaborazione con Bennacer, che ha perso Mertens). Ci sono da registrare molte chiusure effettuate con i tempi giusti, ma l’imbarazzo in alcune situazioni è sembrato evidente. Difficile criticare probabilmente il miglior giocatore del Milan di quest’anno, ma è evidente che per diventare il migliore del mondo questo aspetto va assolutamente migliorato.

Rinnovo di Donnarumma e non solo: ecco gli affari in corso con Mino Raiola, continua a leggere >>>