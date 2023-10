Napoli-Milan 2-2, Pioli: “Due gol sono troppo pochi per quanto creato”

Pioli ha poi proseguito: «Quando hai un doppio vantaggio devi portare a casa la partita. Stavamo dominando e non dovevamo commettere l’incertezza con cui abbiamo ridato slancio al Napoli. Ma non è vero che abbiamo smesso di giocare nel secondo tempo, abbiamo avuto le nostre chance».

Anche a Napoli il Milan di Pioli ha fatto registrare una sequela incredibile di infortuni. Calciatori persi, e due punti gettati a via, che fanno rischiare anche il tecnico per il futuro, nonostante un contratto in scadenza nel 2025. «Il destino di un allenatore è nelle mani del club ed è normale che abbiamo l’ambizione di vincere», ha spiegato Pioli.

Il quale, poi, ha incalzato: «Gli infortuni sono la vera la nota dolente. Pierre Kalulu non doveva giocare se stava bene Simon Kjær: non si capisce se è stata una contusione o un risentimento al quadricipite. Christian Pulisic era affaticato al flessore ed era inutile rischiare, anche lui era d’accordo. Marco Pellegrino ha avuto una bruttissima distorsione alla caviglia e non riusciva a correre».

"Se Calabria avesse fatto gol sulla spizzata di Jović avreste detto bel cambio" — Senza dubbio, è un Pioli deluso quello che ha parlato al termine di Napoli-Milan 2-2. Deluso come tutti gli altri. «Giusto provare certe sensazioni. Abbiamo fatto solo un punto in questa settimana ma ci portiamo a casa anche cose positive. Non credo siano tante le squadre capaci di venire a Napoli e creare 10-12 occasioni da gol. Rimane il rammarico, ma deve rimanere nella testa anche che se giochiamo come sappiamo fare possiamo giocarcela con chiunque in campionato».

L’ultima battuta è quella sulle sostituzioni, visto che né Giroud né Rafael Leão hanno gradito il cambio negli ultimi minuti del match: «Probabilmente non conta niente ciò che diciamo, se Davide Calabria avesse fatto gol sulla spizzata di Luka Jović avreste detto bel cambio …». LEGGI ANCHE: Mercato Milan, si corre ai ripari: quattro colpi per gennaio >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.