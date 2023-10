Napoli-Milan 2-2, Giroud: “Dobbiamo essere più esigenti con noi stessi”

"La reazione al cambio? Non sono un robot, ho delle emozioni. Ma ..."

Il numero 9 del Diavolo ha anche spiegato il perché abbia reagito così male, all'81', quando il tecnico Stefano Pioli ha deciso di richiamarlo in panchina per dare spazio a Luka Jović. «Normale, siamo uomini e non robot, anch'io ho delle emozioni. Credevo di poter ancora aiutare la squadra, ma è il mister che fa le sue scelte e ho tanto rispetto per lui. Dopo cinque minuti mi sono calmato. Un vice Giroud a gennaio? Lo abbiamo già, non servono cinque o sei attaccanti».