Moviola Milan-Atalanta 2-0: “Kalulu-Pessina, contatto” | Serie A News

La moviola di Milan-Atalanta 2-0, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 diretta dall'arbitro Daniele Orsato di Schio (VI)

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. Voto 6 della 'rosea' all'arbitro del match, il signor Daniele Orsato della sezione A.I.A. di Schio (VI) per aver interpretato bene gli episodi in area e vicino all'area. Qualche dubbio, però, in occasione di un episodio chiave della gara.

La moviola di Milan-Atalanta si inaugura, al 2', con Alexis Saelemaekers che va giù in area di rigore atalantina. Berat Djimsiti, però, si oppone al belga prendendo la palla. Rischia il cartellino giallo, poi, al 13' l'olandese Hans Hateboer per un intervento su Rafael Leão. Quindi, il primo episodio che fa discutere arriva proprio nei minuti finali del primo tempo, quando Djimsiti ferma la corsa di Olivier Giroud verso l'area di rigore dell'Atalanta.

La gamba dell'orobico, secondo la 'rosea', incrocia quella del milanista, ma il contatto avviene fuori area. C'è, poi, un tocco del difensore sull'attaccante del Milan, ma sembra impercettibile. Sarebbe stato cartellino giallo per Djimsiti e punizione dal limite dell'area di rigore per i rossoneri. Invece, Orsato lascia correre ed ammonisce Giroud per proteste. Nella ripresa di Milan-Atalanta, poi, giusta, rivista alla moviola, l'ammonizione di Teun Koopmeiners che trattiene Theo Hernández in fuga.

In occasione dell'1-0 rossonero, firmato da Leão, l'azione si genera da un contrasto tra Pierre Kalulu e Matteo Pessina. Il V.A.R., in questi casi, non interviene ed Orsato, dal campo, giudica il contatto non rilevante. Ma il contatto, ad ogni modo, c'è e poteva essere fischiato. In occasione, infine, del 2-0, in partenza dell'azione contrasto tra Rade Krunić e Jérémie Boga: intervento difensivo regolare del bosniaco. Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

