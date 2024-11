Monza-Milan, torna il leader Pulisic: ecco cosa può dare

Con il Monza, come ricorda 'Tuttosport', Fonseca ritrova Pulisic dal primo minuto. L'esterno del Milan non aveva giocato il primo tempo contro il Napoli per una gastroenterite. Pulisic è stato senza dubbio il trascinatore della squadra rossonera in questo difficile avvio di stagione. L’ex Chelsea non ha praticamente mai deluso. Da settembre, dopo la prima sosta per le nazionali, l'esterno rossonero è diventato il trascinatore della squadra di Fonseca, andando a segno in sei delle nove partite disputate dal Diavolo.