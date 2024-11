Monza-Milan 0-1 , tre punti d'oro per i rossoneri che ripartono in classifica. Nonostante la vittoria sono tanti i dubbi intorno alla vittoria, arrivata dopo tante difficoltà nel primo tempo. Tante le reazioni nel giorno dopo. Franco Ordine , noto giornalista, ha scritto la sua analisi per 'Il Corriere dello Sport'. Fonseca-Ibrahimovic e il significato della partita di Leao . Ecco il suo pensiero.

Monza-Milan, Ordine: "Leao lancia segnali. Fonseca-Ibrahimovic: immagine..."

"C’è una immagine chiave proposta dalle tv su cui vale la pena soffermarsi. La camera riprende, seduti rilassati in panchina, Fonseca e Ibrahimovic che chiacchierano amabilmente come due vecchi sodali che si ritrovano dopo qualche tempo. Si può capire da questa immagine quale tipo di sostegno abbia in queste ore turbolente Paulo Fonseca dal “boss” Ibrahimovic e di conseguenza dal club".