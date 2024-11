Milan, Leao è un caso? La società appoggia Fonseca nonostante i rischi

Paulo Fonseca, come scrive 'Il Corriere della Sera', per la terza gara consecutiva in campionato, spedisce in panchina Rafa Leao

Monza-Milan , Rafael Leao rischia di nuovo di partire dalla panchina. Paulo Fonseca va dritto per la sua strada preferendo Noah Okafor al portoghese. Che ci sia una caso in casa rossonera?

Paulo Fonseca, come scrive 'Il Corriere della Sera', per la terza gara consecutiva in campionato (la quarta in A), spedisce in panchina Rafa Leao. Il tecnico portoghese non intende effettuare concessioni: negli ultimi 270 minuti disputati dal Milan, a Rafa ne sono stati concessi 88. Il tecnico si è approcciato con la migliore delle intenzioni a Rafa, andandolo a trovare durante l’europeo nel ritiro della nazionale. Lo ha trattato da stella, ma l’atteggiamento talvolta indolente hanno tolto a Leao il suo status. La stessa società appoggia la scelta dell’allenatore, nonostante esista il rischio della svalutazione di un proprio asset. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni: Fonseca deciso. Ritorni ed esclusioni eccellenti