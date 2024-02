Pioli sorprende tutti al termine di Monza-Milan: parole pesanti come macigni

Poi ancora Pioli dopo Monza-Milan: «Volevamo superare la Juventus, non pensavamo all’Europa League. E’ una sconfitta che ci fa male, dobbiamo riscattarci subito». Ma perché il tecnico del Diavolo ha deciso di dare così ampio spazio al turnover ora, anziché farlo in Rennes-Milan di giovedì prossimo, in Europa League, dove i rossoneri partono già con tre gol di vantaggio? La risposta nelle parole dell'allenatore di Parma.

Il tecnico ha spiegato così i forfait iniziali di Leão, Pulisic e Giroud — «Rafael Leão si era fermato nella rifinitura per il polpaccio affaticato e poi ha continuato a dire che non era libero, non se la sentiva di partire dall’inizio. Anche Christian Pulisic era affaticato, sia lui che Olivier Giroud avevano bisogno di rifiatare». Intanto, però, è fallita la missione secondo posto e il Diavolo, ora, deve guardarsi alle spalle. Ripartendo subito, da Rennes e poi cercando di cogliere il bottino pieno domenica prossima a 'San Siro' contro la temibile Atalanta. LEGGI ANCHE: Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo >>>

