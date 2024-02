Moviola Monza-Milan 4-2: rigore e rosso a Jovic, l’opinione di Gazzetta

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Monza-Milan , partita della 25^ giornata della Serie A 2023-2024 disputatasi ieri sera all'U-Power Stadium e terminata 4-2 per i padroni di casa. Voto 6 per l'arbitro del match, il signor Andrea Colombo della sezione A.I.A. di Como, in una gara densa di pathos e vicende da analizzare.

Moviola Monza-Milan 4-2: partita sufficiente per Colombo

Al 37', Andrea Carboni, difensore del Monza, trattiene in area di rigore brianzola Theo Hernández, terzino sinistro del Milan. Il direttore di gara valuta il contatto a bassa intensità. Decisione che, per la 'rosea', può anche starci. Di sicuro, però, non si trattava di un fallo in attacco come quello fischiato dall'arbitro lariano.