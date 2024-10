Maldini convocato in Nazionale: terza generazione in azzurro

Il nome Maldini continua a fare la storia nel mondo del calcio. Nipote di Cesare e figlio di Paolo, Daniel Maldini - attaccante del Monza ed ex Milan - è stato convocato dal CT della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti, per le prossime partite di Nations League. Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.