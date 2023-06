Monza in vendita? Galliani: “Seguirò la linea della famiglia Berlusconi”

Berlusconi non c'è più: che fine farà il Monza? Le parole di Galliani — Con la gestione Berlusconi, il Monza è salito dalla Serie C alla Serie A. Cosa succederà, però, ora che l'ex Cavaliere è venuto a mancare? Una domanda, questa, che si fa strada nella testa dei tifosi brianzoli e negli amanti del calcio, visto che Berlusconi cedette il Milan, a quel tempo, per le pressioni dei figli: la società rossonera era soltanto diventata una fonte di perdita costante di introiti per Fininvest.

Fininvest, per ora, ha annunciato che, nonostante la scomparsa di Berlusconi, darà "assoluta continuità sotto ogni aspetto" alle sue attività. Monza incluso. Ma che ne sarà di Galliani, compagno di viaggio dell'ex Premier, nel calcio e nella politica, per 43 anni e mezzo? Ecco cosa ha detto lo stesso dirigente brianzolo. "Il legame profondissimo che sento dentro di me con Berlusconi mi fa dire che seguirò le richieste che nel nome di Silvio mi arriveranno dalla sua famiglia. Al momento nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza né del futuro della squadra".

Si cercano soci pronti ad investire: le voci sul greco Marinakis — Negli ultimi mesi, ad ogni modo, il Monza cercava soci. Possibili investitori disposti ad entrare in società come partner di minoranza. Per 'La Gazzetta dello Sport', erano arrivate manifestazioni di interesse dal Medio Oriente, dagli USA e dalla Grecia. Più precisamente da Evangelos Marinakis, attuale proprietario dell’Olympiacos e del Nottingham Forest. È la stessa linea su cui si andrà avanti: la ricerca di un socio non si fermerà, che sia pronto a entrare con una piccola quota o a rilevare l’intero pacchetto azionario.

Non ci sarà necessità, però, di un intervento immediato. Né, tanto meno, fretta di vendere il club. Anzi, Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, sarà maggiormente coinvolto. E se in futuro Fininvest sceglierà di approfondire con uno dei soggetti finanziari interessati, Galliani sarà in prima fila a gestire l'affare. Con l'ex rossonero a ribadire: "Per l'affetto eterno che provo farò quello che mi verrà richiesto".