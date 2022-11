Belgio-Marocco, le pagelle di De Ketelaere: “Entra in pigiama”

Le pagelle di Charles De Ketelaere dopo Belgio-Marocco, partita valida per il girone F dei Mondiali in Qatar. CDK non pervenuto

Le pagelle di De Ketelaere

La Gazzetta dello Sport lo affossa, sia con un brutto voto, ma soprattutto con la descrizione della sua partita.5 in pagella per il belga. Questa la spiegazione: "Entra in pigiama, intorno a lui la battaglia". Tuttosport è dello stesso parere e gli dà anch'esso un 5. Il quotidiano torinese si limita a un laconico: "Non pervenuto". Senza voto invece per il Corriere dello Sport, che non valuta la prestazione nel secondo tempo di Charles De Ketelaere. Milan in vacanza: ecco cosa fanno i calciatori rossoneri >>>