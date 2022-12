Francia-Marocco sarà anche Giroud-Regragui: la curiosità

La nazionale che ha maggiormente sorpreso sin qui ai Mondiali di Qatar 2022 è certamente il Marocco . Dopo il primo posto nel girone, di per sé già sorprendente, davanti a corazzate del calibro di Belgio e Croazia , i Leoni dell'Atlante hanno compiuto altre imprese.

Negli ottavi di finale hanno infatti superato da sfavoriti la Spagna , una della candidate per il successo finale, mentre ai quarti si sono sbarazzati del Portogallo di Cristiano Ronaldo . La prossima avversaria sarà la Francia , che dovrà difendere il titolo conquistato a Russia 2018 .

Giroud e Regragui si ritroveranno in Francia-Marocco

La semifinale tra Francia e Marocco sarà anche l'occasione di potersi ritrovare per i due artefici principali della cavalcata gloriosa delle rispettive selezioni, Olivier Giroud e Walid Regragui. Come ricorda Tuttosport, in edicola questa mattina, infatti, l'attaccante del Milan e il tecnico sono stati compagni di squadra al Grenoble nel 2007.