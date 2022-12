Mondiale, il Marocco elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Leao

Marocco in estasi. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale, la nazionale marocchina prosegue il suo cammino al Mondiale in Qatar. Ziyech e compagni, infatti, nel pomeriggio hanno eliminato il Portogallo e hanno ottenuto una storica qualificazione in semifinale. Nulla da fare per Cristiano Ronaldo e Leao, i quali sono entrati nel corso del secondo tempo e che non hanno trascinato la squadra ad ottenere il pass per le semifinali. La partita è stata decisa da un gol nel primo tempo di En-Nesyri, complice un errore in uscita del portiere Diogo Costa. Il Marocco affronterà in semifinale la vincente tra Inghilterra e Francia, gara in programma questa sera alle 20.00 italiane. Ziyech, cosa c’è di vero sull’interesse del Diavolo.