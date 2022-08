Moggi contro Adani: “Dimostra che è più facile parlare che operare”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha espresso un parere (senza peli sulla lingua) su Daniele Adani, ex calciatore, oggi opinionista. Questo il pensiero sulle colonne del quotidiano Libero, ricordando i vecchi attriti tra l'ex difensore e Massimiliano Allegri, attuale allenatore bianconero: "Non succederà, ma dovesse succedere che qualcuno, preso magari dalla curiosità, dovesse andare a frugare nel passato di Adani da giocatore e in quello di Allegri da allenatore, troverebbe quello di Allegri con tante vittorie e quello di Lele con tante partite giocate. E probabilmente darebbe ragione ad Allegri e torto ad Adani. Ciò nonostante devo dire che a me Adani resta simpaticissimo nelle sue dissertazioni calcistiche che dimostrano quello che ho sempre pensato: come sia facile parlare, più difficile operare". Moggi, prima di andare contro Adani, si era espresso anche su Marco Fassone, ex dirigente del Milan (QUI il suo editoriale). Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>