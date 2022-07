Moggi risponde a Fassone: “Dirigenti si nasce, lui ci ha provato”

Luciano Moggi ha risposto all'ex dirigente del Milan Marco Fassone in merito alle dichiarazioni sui soldi necessari per vincere

Luciano Moggi ha risposto all'ex dirigente del Milan Marco Fassone in merito alle dichiarazioni sul fatto che i soldi siano necessari per vincere nel mondo del calcio. Queste le parole di Moggi sulle colonne del quotidiano Libero: "Lo ricordo tuttora come un ottimo 'secondo' di Romi Gai nel marketing, sicuramente non avrei mai pensato che potesse tentare la scalata ai vertici societari. Giustamente ci ha voluto provare, ma è stato respinto. Evidentemente non gli è stata sufficiente la breve esperienza fatta al Napoli, né quella fatta successivamente all’Inter, e tanto meno l’annata 2017/18 passata al Milan come ad".