Modello Milan: il boom del Diavolo ispira il nuovo Manchester United

Costi bassi e giovani in campo. Il Milan, secondo la stampa inglese, deve essere il modello del nuovo Manchester United di Erik ten Hag

Daniele Triolo

Incredibile ma vero. Per una volta è la Premier League a guardare alla Serie A e non viceversa. Il Milan, infatti, è visto dalla stampa anglosassone come modello virtuoso, per combinazione di risultati sportivi ed economici, ai quali dovrebbe ispirarsi il nuovo Manchester United. Che, dalla prossima stagione, sarà affidato alla conduzione tecnica dell'olandese Erik ten Hag.

Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il Milan, in questi due anni, ha saputo risalire la classifica in campionato e migliorare nettamente il proprio bilancio, rilanciandosi in grande stile dopo troppe stagioni di anonimato e difficoltà finanziarie.

Domenica, con un punto o con tre punti in occasione di Sassuolo-Milan, i rossoneri potrebbero vincere il 19° Scudetto della propria storia. Tornando, dunque, a dominare in Italia dopo ben undici anni. Situazione similare la vive il Manchester United, che ha trionfato per l'ultima volta in Premier League nel 2013. E che, da allora, ha visto vincere Chelsea, gli odiati rivali di Liverpool e Manchester City. Persino il Leicester.

Vero, i 'Red Devils' hanno vinto coppe nazionali e un'Europa League (con Zlatan Ibrahimović) nel 2017, ma è sicuramente troppo poco per un club storico. Il quale, dopo l'addio di Sir Alex Ferguson, ha cambiato ben cinque manager senza ottenere i risultati sperati. Ecco perché il 'Manchester Evening News' ha consigliato al club inglese di far riferimento al Milan quale modello.

Il quotidiano britannico, ha evidenziato la 'rosea', ha sottolineato le affinità tra i due club, in termini di storia e blasone, accomunati anche dal recente periodo di crisi. Stefano Pioli, a Milano, ha impresso una svolta; Ralf Rangnick che, ironia della sorte, avrebbe dovuto sostituirlo in rossonero, non è riuscito a fare altrimenti. Toccherà a ten Hag, che ha collezionato numerosi successi con l'Ajax, trovare la quadratura del cerchio.

Per i media inglesi, quindi, il modello sostenibile, di gestione virtuosa, del Milan di Elliott è quello che la famiglia Glazer dovrebbe perseguire per il Man Utd: investimenti, anche consistenti, ma mirati. Se vorrà tornare in alto, la squadra di Cristiano Ronaldo dovrà guardare al Diavolo. Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

