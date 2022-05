La cessione del Milan si allontana: Elliott resta al timone? Il punto

Elliott, in trattativa per la cessione del Milan ad InvestCorp o a RedBird, alla fine potrebbe tenersi il club. E vincere il primo Scudetto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Elliott e dell'Inter di Suning. I due club in lotta per lo Scudetto 2022 in Serie A, infatti, hanno modelli di business totalmente differenti nonostante, in campo, le prestazioni sportive delle squadre di Stefano Pioli e Simone Inzaghi convergano.

Suning ha investito massicciamente in questi anni, tra acquisti costosi, parametri zero con ingaggi pesanti, monte ingaggi in salita. L'impero, però, in Cina poggiava su fragili fondamenta, con un massiccio ricorso al debito per finanziare i propri affari, quasi tutti insostenibili ed evaporati con perdite ingenti. Motivo per cui l'Inter ha intrapreso la strada dei tagli, del contenimento dei costi, alla ricerca di un equilibrio finanziario al momento ben lontano dall'essere trovato. Ma non utopico.

Al contrario, invece, è andata la situazione in casa Milan. La gestione di Yonghong Li (stagione 2017-2018) aveva lasciato macerie ed una società sull'orlo del fallimento. Club ad Elliott per 300 milioni di euro. La politica del fondo statunitense è stata chiara sin da subito per il Diavolo: riequilibrio dei conti, attraverso il controllo, rigoroso, del costo della rosa. Ma non si è trattato dell'unico intervento.

Il Milan, infatti, ha aumentato il fatturato e grande al mix virtuoso tra il lavoro della proprietà, quello dell'area tecnica sul mercato e, ovviamente, quello della squadra di Stefano Pioli sul campo, con risultati sportivi quasi insperati, il Diavolo ha ritrovato appeal, anche nel brand, e insegue finanziariamente la bussola del 'debito zero'.

Ecco perché, ha commentato il 'CorSport', il Milan è in vendita ma Elliott non muore poi così tanto dalla voglia di disfarsene. La trattativa in esclusiva con InvestCorp è infatti scaduta e, secondo le informazioni raccolte dalla comunità finanziaria, pare che il fondo del Bahrein sia in grande difficoltà nel costruire la struttura per portare avanti l'operazione di acquisizione delle quote di maggioranza del Milan.

InvestCorp, infatti, faticherebbe a trovare soci di minoranza (fino al 30%) e prestiti-ponte. Tra l'altro piuttosto costosi e che appesantirebbero la struttura finanziaria. Inoltre, sembra che il dossier sia stato proposto ai family office senza ritorni incoraggianti. Insomma, per il quotidiano romano la cessione del Milan sembra allontanarsi e non è da escludere che Elliott resti al timone del club. Puntando a vincere domenica il suo primo Scudetto. Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

